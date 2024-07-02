В Австралії затримали 14-річного хлопця за напад з ножем

В Австралії заарештували 14-річного хлопця. Він 2 липня вранці з ножем напав на людей в Сіднейському університеті та поранив 22-річного чоловіка.

Про це повідомила поліція штату Новий Південний Уельс.

Підліток був заарештований після ножового поранення на внутрішньому заході Сіднея.

Медики швидкої допомоги надали допомогу 22-річному чоловікові, який зазнав поранень. Його доставили до лікарні Королівського принца Альфреда. Стан потерпілого важкий, але стабільний.

Хлопець спершу сів в автобус, згодом його затримали біля цієї ж лікарні. Він допомагає слідству. Поліція пише, що підліток і юнак не були знайомі.

Як повідомляють AP та Reuters із посиланням на заяви австралійської поліції, підліток був вдягнений у військовий камуфляж. Він ударив чоловіка кухонним ножем у шию.

Помічник комісара поліції штату з боротьби з тероризмом Марк Волтон сказав на пресконференції, що мотиви хлопця поки не встановлені. Але комісар висловив занепокоєння тим, що в мережі нині більшає екстремістських і насильницьких ідеологій.

13 квітня в Сіднеї вже був напад із ножем — невідомий атакував відвідувачів торговельного центру. Тоді загинули шестеро людей, а нападника застрелила поліція. Попередньо, поліція не вважає, що це був теракт.

15 квітня в Сіднеї чоловік під час богослужіння у церкві напав із ножем на священника і парафіян. Були поранені четверо людей.