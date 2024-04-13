Шестеро людей загинули внаслідок різанини у центрі Сіднея

13 квітня у торговому центрі у Сіднеї в Австралії сталася різанина: шестеро людей загинули, вісім людей включно з однією дитиною отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що підозрюваний, який, за даними поліції, діяв сам, був застрелений на місці злочину поліцейським.

Напад був здійсненим о 15:10-15:20 за місцевим часом у торговому центрі Westfield Bondi Junction.

Інформації про особу злочинця чи можливі мотиви нападу наразі немає. Місцева поліція повідомляє, що інцидент наразі вичерпаний, однак попереджає громадян триматися подалі від району.