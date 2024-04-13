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Шестеро людей загинули внаслідок різанини у центрі Сіднея
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Шестеро людей загинули внаслідок різанини у центрі Сіднея

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Різанина у торговому центрі у Сіднеї, 13 квітня
Люди виходять з торгового центру, у якому сталася різанина, Сідней, Австралія, 13 квітня 2024 року. AP Photo/Rick Rycroft

13 квітня у торговому центрі у Сіднеї в Австралії сталася різанина: шестеро людей загинули, вісім людей включно з однією дитиною отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що підозрюваний, який, за даними поліції, діяв сам, був застрелений на місці злочину поліцейським.

Напад був здійсненим о 15:10-15:20 за місцевим часом у торговому центрі Westfield Bondi Junction.

Інформації про особу злочинця чи можливі мотиви нападу наразі немає. Місцева поліція повідомляє, що інцидент наразі вичерпаний, однак попереджає громадян триматися подалі від району.

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