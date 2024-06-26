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Українця в Чорногорії підозрюють у сексуальному злочині проти дитини
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Українця в Чорногорії підозрюють у сексуальному злочині проти дитини

ЗМІ
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У місті Даниловград у Чорногорії затримали 45-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконних діях сексуального характеру проти 13-річної дівчинки.

Про це 26 червня повідомило Міністерство внутрішніх справ Чорногорії.

Поліцейські Даниловградського відділу охорони затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконних статевих діях, злочином щодо статевого акту з дитиною.

Українцеві 45 років, він має ініціали В.С і мешкає в Подгориці. Правоохоронці підозрюють, що в період із серпня 2023 року по 25 червня 2024 року громадянин України вчинив сексуальні домагання щодо 13-річної дівчинки.

Про затримання розповіли прокурору Вищої державної прокуратури в Подгориці. За його рішенням чоловікові обрали запобіжний захід — перебування під вартою.

Раніше в Іспанії поліція за підтримки Європолу ліквідувала злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації жінок. Серед постраждалих — жінки з України та Білорусі. Заарештували п’ятьох людей, серед яких є і громадяни України.

Також поліцейські Чехії уранці 14 червня заарештували 36-річного громадянина Молдови. Його підозрюють в тому, що чоловік у німецькому Дебельні вбив 9-річну дівчинку з України Валерію.

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