Туриста Єллоустонського національного парку у США, який зійшов із визначеної доріжки та підійшов до найвищого діючого гейзера у світі, засудили до семи днів ув’язнення та заборонили відвідувати парк два роки.

Про це повідомив Департамент юстиції США.

За інформацією відомства, 21-річний турист Віктор Пишнюк проігнорував знаки попередження та перетнув огорожу, щоб піднятися на схил біля гейзера Steamboat, який під час непередбачуваних вивержень може викидати воду на висоту майже 100 метрів.

За даними Міністерства юстиції, працівник парку побачив, як Пишнюк порушив правила парку та підійшов до гейзера приблизно на шість метрів. та викликав офіцера. Після чого його затримали, провели бесіду з розʼясненням, чому не слід так робити. Сам хлопець із Лінвуда, штат Вашингтон. Пишнюк пояснив свій проступок, бо хотів зробити фото.

У Єллоустоуні є понад 24 км спеціальних й оснащених доріжок, щоб захистити навколишнє середовище та туристів, які спостерігають за природними явищами національного парку, такими як гейзери, гарячі джерела та кислі гарячі джерела.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, станом на вересень 2023 року — 22 людини померли від опіків, отриманих після того, як вони увійшли або впали в гаряче джерело в Єллоустоуні з моменту відкриття парку в 1872 році.