Станом на 1 липня 2024 року понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому цифра становила 174 тисячі кв. км.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

1 липня в МВС зустрілися заступник міністра Богдан Драп’ятий і делегація Японського агентства міжнародної співпраці (JICA). Однією з найголовніших тем перемовин стало питання замінованості України через російське вторгнення.

На зустрічі обговорили проєкт з відбудови та модернізації одного з тренінгових центрів ДСНС України, який здійснюється у межах "Програми екстреного відновлення".

"Ми відчуваємо біль, за те що відбувається з вашою країною, але ми дуже горді за вашу стійкість і ми намагаємось з усіх сил підтримувати вас. Також нам не аби як імпонують озвучені вами пріоритети у питанні розмінування. Наші експерти будуть ще активніше працювати, аби якомога швидше організувати нові тренінги для українських спеціалістів", — зауважив старший помічник директора Департаменту управління та розбудови миру JICA Хірото Камііші.

У червні заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Дідик розповів Суспільному, що від початку вторгнення РФ в Україну фахівці ДСНС обстежили понад 130 тисяч гектарів території і знешкодили понад півмільйона боєприпасів. З огляду на специфіку замінування найбільш складна ситуація для окупованих регіонів на Херсонщині, Донеччині і Харківщині.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.