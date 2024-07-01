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Стартувала операція з розмінування Чорного моря
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Стартувала операція з розмінування Чорного моря

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Міни, група з розмінування Туреччини, Болгарії, Румунії
Каховське водосховище на правому березі Дніпра, Запоріжжя, 3 серпня 2023 року. Фото: Ратинський Вʼячеслав/УНІАН

Під керівництвом Стамбула сьогодні, 1 липня, стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря.

Про це пише Bloomberg, болгарське агентство БТА та британське видання UK Defence Journal, що спеціалізується на висвітленні оборонних питань.

1 липня в Стамбулі відбудеться засідання комітету Оперативної групи з протимінної діяльності в Чорному морі (MSM Black Sea) за участю командувачів військово-морських сил Туреччини, Болгарії та Румунії.

Чорноморська протимінна група розпочне виконувати завдання з 2 липня.

В операції будуть братимуть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн. Ця ініціатива залишається відкритою для інших членів НАТО. Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску та інші офіційні особи висловили сподівання розширити співпрацю й залучити більше союзників Альянсу.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Болгарія, Румунія і Туреччина готуються розпочати операцію з розмінування Чорного моря.

11 січня у Стамбулі Болгарія, Румунія та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea).

Раніше в Міноборони Болгарії говорили, що група з розмінування може запрацювати у квітні-травні.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах із початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Тимчасовий коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

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