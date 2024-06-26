У ДСНС розповіли, де найбільш складна ситуація з розмінуванням

Від початку вторгнення РФ в Україну фахівці ДСНС обстежили понад 130 тисяч гектарів території і знешкодили понад півмільйона боєприпасів. З огляду на специфіку замінування найбільш складна ситуація для окупованих регіонів на Херсонщині, Донеччині і Харківщина.

Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Дідик.

Відповідаючи на запитання, яка кількість площі території України наразі замінована, представник ДСНС розповів, що на сьогодні можна говорити, тільки про орієнтовні цифри. Тому що більш точні дані про кількість замінованих територій можна буде зрозуміти тільки після повного закінчення ведення бойових дій.

За словами Дідика, на даний момент фахівці ДСНС оперують цифрою у 156 тисяч кілометрів квадратних. Це офіційна цифра, яка була заявлена спочатку року секретаріатом Національного органу з протимінної діяльності України. Сюди входять як деокуповані регіони, райони, де зараз точаться бої, а також тимчасово окуповані території, які на даний момент непідконтрольні уряду України.

“Виходячи з досвіду виконання робіт, я все-таки б відмітив, що найбільш складна ситуація для окупованих регіонів на даний момент це Херсонщина, Донеччина і Харківщина. Оскільки там окупанти були довший період часу, вони, скажімо так, обладнали свої укріпрайони, проводили замінування тих територій.

Можливо, в чомусь краща ситуація в Миколаївщині, але тільки через те, що там, можливо, десь менші території заміновані”, — сказав Дідик.

Говорячи про Київщину, Чернігівщину і Сумщину, представник ДСНС розповів, що тут трошки легша ситуація через те, що окупанти РФ там не були довгий період часу і не облаштовували свої позиції.

“Але все ж таки є в нас ще певні території, наприклад, територія Луганщини тієї ж, і Запоріжжя. Коли ми звільнимо ці території, також нас тут буде чекати дуже багато сюрпризів і дуже великі масштаби робіт”, — зазначив Дідик.

Він також розповів, що на даний момент в ДСНС намагаються впроваджувати декілька інноваційних методів. Насамперед йдеться про використання машин механізованого розмінування.

“На даний час у нашій службі вже є 42 одиниці, і за допомогою цих машин нам вдалося вже повністю розмінувати понад 1200 гектарів території на сьогоднішній день”, — сказав Дідик.

Крім цього, використовуються безпілотні літальні апарати для проведення розвідки території, також застосовують спеціальних собак. Є й роботизовані комплекси, які допомагають фахівцям проводити знищення дуже небезпечних предметів, які дозволяють дистанційно проводити ці операції.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.