Українська компанія Validus Special Auto виготовила для Державної спеціальної служби транспорту дві піротехнічні машини важкого типу. Ці машини допоможуть саперам безпечно транспортувати вибухонебезпечні предмети вагою понад 250 кілограмів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Крім того, з допомогою машини можна розчищати завали, що дозволить вилучати боєприпаси навіть у складних умовах. Такі машини активно використовують у роботі фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у прифронтових регіонах.

Зазначається, що виготовлення цього спецтранспорту профінансував Європейський Союз.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЄС виділив на проєкти в гуманітарному розмінуванні в Україні понад 48 мільйонів євро, з яких 27,5 мільйона євро на закупівлю обладнання. До кінця 2025 року очікується закупівля понад 20 одиниць важкої та легкої техніки, серед яких дві машини для розмінування.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів.У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.