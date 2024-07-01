Який курс долара та євро встановив Нацбанк на 2 липня

Національний банк України (НБУ) вкотре підвищив курс долара та євро до гривні. 1 долар коштуватиме 40,6413 грн, що є новим історичним максимумом.

НБУ встановив на 2 липня 2024 року курс валют на рівні 40,6413 грн за 1 долар (+0,1871 грн) та 43,6853 за 1 євро (+0,4195 грн).

Бюджетна декларація на 2025-2027 рік, яку оприлюднив 1 липня народний депутат Ярослав Железняк, передбачає, що курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.

Попередні показники

Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн). Курс євро того дня становив 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0810 грн).

20 травня НБУ знову підвищив курси міжнародних валют. Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на рівні 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн). Курс євро — 43,0802 грн за 1 євро (+0,3253 грн).

24 травня Нацбанк встановив курс гривні до долара США у 40,1153 — історичний максимум. Євро за даними станом на вечір 24 травня становило 43,4910 грн.

На 31 травня НБУ встановив курс 40,5001 гривень за 1 долар (+0,0169 грн), що стало черговим історичним максимумом. Курс євро на 31 травня був 43,8171 гривні за 1 євро (-0,1031 грн).

Де обміняти валюту

Реєстр пунктів обміну іноземної валюти запроваджено з 1 січня 2023 року, щоби виконати Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі".

Банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку подають інформацію про свої відокремлені/структурні підрозділи, відкриті для торгівлі готівкою. Станом на 1 червня 2024 року таких пунктів обміну по Україні 3922.

З 1 грудня 2023 року НБУ скасував будь-які обмеження на продаж готівкової валюти в банках та в обмінниках. Дозволено продавати готівкову валюту в тих обсягах, які вважатимуть за потрібне.