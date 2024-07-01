НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Який курс долара та євро встановив Нацбанк на 2 липня
КУРС ВАЛЮТЕКОНОМІКАУКРАЇНАВІЙНАЕкономікаПодіїЖиття

Який курс долара та євро встановив Нацбанк на 2 липня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Національний банк України (НБУ) вкотре підвищив курс долара та євро до гривні. 1 долар коштуватиме 40,6413 грн, що є новим історичним максимумом.

НБУ встановив на 2 липня 2024 року курс валют на рівні 40,6413 грн за 1 долар (+0,1871 грн) та 43,6853 за 1 євро (+0,4195 грн).

Бюджетна декларація на 2025-2027 рік, яку оприлюднив 1 липня народний депутат Ярослав Железняк, передбачає, що курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.

Попередні показники

Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн). Курс євро того дня становив 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0810 грн).

20 травня НБУ знову підвищив курси міжнародних валют. Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на рівні 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн). Курс євро — 43,0802 грн за 1 євро (+0,3253 грн).

24 травня Нацбанк встановив курс гривні до долара США у 40,1153 — історичний максимум. Євро за даними станом на вечір 24 травня становило 43,4910 грн.

На 31 травня НБУ встановив курс 40,5001 гривень за 1 долар (+0,0169 грн), що стало черговим історичним максимумом. Курс євро на 31 травня був 43,8171 гривні за 1 євро (-0,1031 грн).

Де обміняти валюту

Реєстр пунктів обміну іноземної валюти запроваджено з 1 січня 2023 року, щоби виконати Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі".

Банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку подають інформацію про свої відокремлені/структурні підрозділи, відкриті для торгівлі готівкою. Станом на 1 червня 2024 року таких пунктів обміну по Україні 3922.

З 1 грудня 2023 року НБУ скасував будь-які обмеження на продаж готівкової валюти в банках та в обмінниках. Дозволено продавати готівкову валюту в тих обсягах, які вважатимуть за потрібне.

Топ дня
Електроенергія
2 липня по всій Україні одночасно будуть задіяні три черги вимкнень світла —"Укренерго"
Прапори України та Польщі
У Польщі змінили правила щодо допомоги громадянам України
Хакер
Хакери ГУР у травні-червні здійснили масштабні кібератаки на мережі російських провайдерів — джерела
Міни, група з розмінування Туреччини, Болгарії, Румунії
Стартувала операція з розмінування Чорного моря
Вербицького звільнили за власним бажанням
Заступник генпрокурора Вербицький звільнився Офiцiйно

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
обмін валют
Долар дорожче за 40 грн. Який курс очікувати до кінця року
Курс валют, долар, гривня
Гривня подолала черговий історичний максимум відносно долара. НБУ встановив курс валют на 31 травня
Долар по 40,1 грн
Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ
Національний банк України
НБУ підвищив курси долара та євро
На початок