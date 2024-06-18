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Долар дорожче за 40 грн. Який курс очікувати до кінця року
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Долар дорожче за 40 грн. Який курс очікувати до кінця року

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Фото ілюстративне. Суспільне Рівне

Наприкінці травня долар став коштувати 40,5 гривень. Це — історичний максимум. 18 червня курс становив вже 40,65 грн за 1 долар. Загалом, від початку року курс зріс на 3,5%. Експерти кажуть, найбільше на це вплинуло те, що НБУ зняв валютні обмеження, які вводив на початку повномасштабного вторгнення, дефіцит в енергосистемі та припинення надходжень валюти за врожай минулого року. Як саме вплинули ці чинники та що буде з курсом до кінця року — розповідає Суспільне.

Чому росте курс долара

Першою причиною президент асоціації українських банків Андрій Дубас називає ситуативний попит на валюту. "У травні 2024-го Нацбанк прийняв найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень з початку повномасштабного вторгнення. Вони сприяли тому, що клієнти банків, бізнес пішли на ринок і купили валюту, що створило надмірний попит". Загалом, цих помʼякшень шість, більшість з них стосується міжнародних валютних операцій, зокрема, кредитування.

Ще одна причина росту курсу — дефіцит в енергосистемі. До повномасштабного вторгнення виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт, та ці потужності наразі впали нижче 20 ГВт, йдеться у статті британського видання Financial Times. Тільки ракетними ударами росіяни знищили 9 гігават українських потужностей. До прикладу — пік споживання минулої зими був 18 гігават. "Ми можемо звертатися за цією електроенергією до іноземних партнерів. Ми купуємо її за валюту і такий її відтік впливає на попит та пропозицію, що встановлює курс", — говорить Андрій Дубас. Наприклад, у травні 2024-го Україна майже вдвічі збільшила імпорт електроенергії, у порівнянні з попереднім місяцем, йдеться в даних моніторингу консалтингової компанії EXPRO.

Економіст Василь Фурман каже, на ріст курсу долара вплинуло й зменшення агровидатків, бо закінчилися надходження валюти від експорту минулорічного урожаю. Цю причину називає й Андрій Дубас: "У 2023 році ми мали рекордні показники урожайності. Але коли аграрії експортують урожай за кордон, обов'язок повернути валютну виручку в них є з певною відстрочкою. І в кінці травня завершились останні надходження".

Прогноз на урожай цього року гірший приблизно на 8 млн тонн, але суттєво це не вплине на курс, говорить економіст Михайло Кухар — у довгостроковій перспективі найбільший вплив мають макроекономічні чинники, а саме розрив між імпортом та експортом. За словами експерта у 2023 році він становив мінус 37 млрд доларів. А прогноз на 2024 рік — експорту буде менше ніж імпорту на понад 38 млрд доларів. На це, вважає Кухар, вплинула морська блокада, адже до повномасштабної війни з України морем ішли три чверті товарів. Проте, в Мінагро кажуть, Україна майже повернулася до довоєнних показників експорту морем.

Чи буде курс долара рости далі

Аби збалансувати валютний ринок, минулого місяця Нацбанк продав більш ніж 3 млрд доларів золотовалютних резервів. НБУ може робити це і надалі щоб підтримати гривню, вважає Василь Фурман: "Завдяки значним міжнародним надходженням Нацбанк має достатньо великі золотовалютні резерви, які станом на зараз складають понад 39 млрд доларів. За прогнозами Нацбанку на кінець року вони будуть складати більше ніж 42 млрд доларів".

До кінця року курс долара буде коливатися від 39 до 41-єї гривні, прогнозує Андрій Дубас. Михайло Кухар тримається думки, що до кінця 2024-го курс прямуватиме до відмітки 41-41,5 грн за долар: "Літо буде стабільним, гривня може навіть укріпитися. Бо приплив валюти іде саме в літні місяці. З осені Нацбанк найбільш ймовірно продовжить планову девальвацію".

Чи подорожчають товари

Якщо порівнювати травень цього і минулого року, інфляція складає 3,3%, каже Василь Фурман, а на деякі категорії товарів ціни навіть впали. "Наприклад на яйця відбулося зменшення цін на 35%, на олію на мінус 14%, овочі — мінус 17%, на цукор — мінус 12%. Проте, на деякі товари ціни виросли. Наприклад алкоголь подорожчав на 8%, електроенергія — на 70%, паливо — на 22%, транспорт — на 11%".

На кінець року інфляція буде складати близько 8%, говорить Фурман, а у 2025-му, за прогнозами, зменшуватиметься — очікується в районі 5%.

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