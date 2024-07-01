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Заступник генпрокурора Вербицький звільнився
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Заступник генпрокурора Вербицький звільнився

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Вербицького звільнили за власним бажанням
Додати зображення Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький на зустрічі з представниками UkraineInvest, 6 лютого 2024 року. Офіс генпрокурора/Telegram

Генеральний прокурор Андрій Костін 1 липня підписав наказ про звільнення свого заступника Дмитра Вербицького, якого НАБУ перевіряє в незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.

Уточнюється, що Дмитро Вербицький звільнився з адміністративної посади за власним бажанням.

19 червня Костін повідомив про службове розслідування щодо Вербицького. Він додав, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) проводить перевірку щодо способу життя Вербицького. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) також ініціювало своє розслідування й відкрило кримінальне провадження за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

21 червня Костін поклав виконання обовʼязків Вербицького на інших заступників керівника ОГП.

Розслідування "Схем" про статки Вербицького

У травні проєкт журналістських розслідувань "Радіо Свобода" — "Схеми" — виявили, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному київському котеджному містечку "Коник", який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 млн грн. Відповідно до ринкових цін, це у 6 разів менше за реальну вартість будинку.

Раніше Державне бюро розслідувань відкрило справу проти забудовника "Коника", де процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Станом на травень активних дій щодо цієї справи не було, арешти на майно забудовника зняті, йшлося в розслідуванні "Схем".

10 червня "Схеми" опублікували ще одне розслідування навколо постаті Вербицького. Журналісти з'ясували, дівчина Вербицького — Христина Ільницька, про яку йдеться як про фахівчиню з продажу та оренди яхт, — стала власницею маєтку за 48 млн гривень та автівки Porsche за $100 тисяч.

"Її офіційно прозвітовані перед державою доходи за 10 років, за інформацією джерел «Схем» з доступом до таких даних, всього 360 тисяч гривень. Причому за останні три роки Ільницька офіційно взагалі нічого не заробила", — мовиться в розслідуванні.

Вербицький та Ільницька сказали, що їхні стосунки — не сімейні. Дівчина пояснила появу коштовного майна тим, що колись мала яхтовий бізнес зі своїм колишнім, від якого отримала великий спадок.

"Схеми" виявили, що ексхлопець — Юрій Приймак, який помер у 2020 році. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку.

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