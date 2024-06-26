Служба безпеки України (СБУ) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили очільника департаменту НЕК "Укренерго", який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів.

Про це йдеться у повідомленнях НАБУ та СБУ.

За даними слідства, екскерівник одного з департаментів Укренерго навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників компанії за завищеною вартістю

"Упродовж березня — квітня 2022 року начальник департаменту безпеки ПрАТ НЕК "Укренерго", який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову", — повідомили в НАБУ.

Такі дії посадовця заподіяли державі збитків на суму понад 10,3 млн грн.

За даними слідства, колишній посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка не мало дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції і ніколи не здійснювала виробництво подібної продукції.

У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.

Колишньому посадовцю Укренерго повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Фігурантові загрожує до 6 років позбавлення волі.