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Генпрокурор перерозподілив обов’язки Вербицького на інших заступників
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Генпрокурор перерозподілив обов’язки Вербицького на інших заступників

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Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький на зустрічі з представниками UkraineInvest, 6 лютого 2024 року. Офіс генпрокурора/Telegram

Генеральний прокурор України Андрій Костін поклав виконання обовʼязків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників керівника ОГП.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОГПУ.

"Наказом Генерального прокурора "Про тимчасове покладення обовʼязків заступника Генерального прокурора" від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників", — йдеться у повідомленні.

19 червня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про службове розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького. Його також перевірять НАЗК та НАБУ. Раніше журналісти "Схем" виявили маєток і Porsche в дівчини Вербицького, на що в неї не було зароблених грошей, а сам посадовець живе у будинку за пів мільйона доларів, який придбав в 6 разів дешевше.

Розслідування "Схем" про статки Вербицького

У травні проєкт журналістських розслідувань "Радіо Свобода" — "Схеми" — виявили, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному київському котеджному містечку "Коник", який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 млн грн. Відповідно до ринкових цін, це у 6 разів менше за реальну вартість будинку.

Раніше Державне бюро розслідувань відкрило справу проти забудовника "Коника", де процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Станом на травень активних дій щодо цієї справи не було, арешти на майно забудовника зняті, йшлося в розслідуванні "Схем".

10 червня "Схеми" опублікували ще одне розслідування навколо постаті Вербицького. Журналісти з'ясували, дівчина Вербицького — Христина Ільницька, про яку йдеться як про фахівчиню з продажу та оренди яхт, — стала власницею маєтку за 48 млн гривень та автівки Porsche за $100 тисяч.

"Її офіційно прозвітовані перед державою доходи за 10 років, за інформацією джерел «Схем» з доступом до таких даних, всього 360 тисяч гривень. Причому за останні три роки Ільницька офіційно взагалі нічого не заробила", — мовиться в розслідуванні.

Вербицький та Ільницька сказали, що їхні стосунки — не сімейні. Дівчина пояснила появу коштовного майна тим, що колись мала яхтовий бізнес зі своїм колишнім, від якого отримала великий спадок.

"Схеми" виявили, що ексхлопець — Юрій Приймак, який помер у 2020 році. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку.

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