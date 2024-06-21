У Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів, серед яких є українець

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) заарештували трьох чоловіків, які нібито збирали інформацію для "іноземної спецслужби".

Про це йдеться у заяві німецької Федеральної прокуратури.

Зазначається, що чоловіків було заарештовано ще у середу, 19 червня і вони є громадянами України (Роберт А.), Росії (Арман С.) та Вірменії (Вардгес І.).

Наразі підозрювані перебувають під вартою в управлінні кримінальної поліції федеральної землі Гессен. Вони "подорожували Німеччиною за завданням іноземної спецслужби" з метою збору інформації про особу, яка походить з України та перебуває у ФРН.

Водночас у Федеральній прокуратурі не повідомили для якої саме "іноземної спецслужби "мала бути зібрана інформація цими чоловіками.

Раніше у німецькому Федеральному відомстві з охорони конституції заявили, що Росія все більше вдається до шантажу та фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів.