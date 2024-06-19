Про це пише Financial Times.

Як заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер, Європа, а разом з нею і Німеччина, перебувають у центрі уваги джихадистських організацій, зокрема ІДІЛ та ІДІЛ-К.

“Можливим сценарієм є широкомасштабна скоординована атака, яку ми нещодавно спостерігали в Москві”, — сказав керівник Управління внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.

Він додав, що додавши, що ІДІЛ-К — найбільш небезпечна група.

Як пише видання, це попередження збігається з проведенням у Німеччині Чемпіонату Європи з футболу — події, яка, за словами офіційних осіб, може стати привабливою мішенню для джихадистів .

Гальденванг сказав, що ІДІЛ-К вдалося “відправити своїх прихильників до Західної Європи під прикриттям відтоку біженців з України”.

За його словами, група опублікувала численні пропагандистські відеоролики із закликами до своїх прихильників здійснити напади на так звані soft targets (легкі мішені) в Європі, що нагадує напади в Парижі на театр Батаклан в 2015 році, а також на аеропорт Брюсселя та систему метро наступного року.

Нещодавно пропагандистський орган ІДІЛ-К “Голос Хорасану” опублікував колаж із зображенням бойовика з автоматом на футбольному стадіоні зі словами “Забивай останній гол!”.

Раніше цього місяця поліція та прокуратура заарештували громадянина німецько-польсько-марокканського походження Суфіана T., якого підозрюють у переказі 1675 доларів у криптовалюті на рахунок IДІЛ-K. Der Spiegel повідомило, що він намагався влаштуватися стюардом на одну з публічних трансляцій Євро-2024.

Опитування, проведене Університетом Гогенхайма, показало, що 20 відсотків людей мають намір уникати публічного перегляду матчів Євро-2024 через страх терористичних атак.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі також сталася пожежа, завалився дах.

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6 200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано. Зі списку загиблих, опублікованому на сайті МНС Росії, жертвами стали щонайменше 143 людини.

Росія звинувачує в теракті Україну, проте в ГУР України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна. МЗС теж відкинуло звинувачення.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ не виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російські правоохоронці заявили, що у справі заарештували 11 фігурантів, зокрема, чотирьох громадян Таджикистану, які, за даними слідства, були безпосередніми виконавцями теракту. В Дагестані 1 квітня нібито затримали чотирьох іноземців, які брали участь у фінансуванні та забезпеченні зброєю терористів.