Польща зупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", — йдеться у повідомленні.

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

8 червня стало відомо, що польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня. Протест може розпочатися вже 9 червня.