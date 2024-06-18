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Угорщина обрала гасло для головування у Раді ЄС аналогічне до фрази Трампа
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Угорщина обрала гасло для головування у Раді ЄС аналогічне до фрази Трампа

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Угорщина
Угорщина. AP

Угорщина обрала гасло на час свого головування у Раді Європейського Союзу у ІІ півріччі 2024 року. Фраза "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again) перегукується зі словами експрезидента США Дональда Трампа "Зробимо Америку великою знову" (Make America Great Again).

Про це заявив угорський міністр у справах Європи Янош Бока, повідомляє Telex.

За його словами, Угорщина головуватиме в Раді ЄС "як чесний і лояльний посередник" та розглядає цю роль як можливість ініціювати дебати і задати напрямок у питаннях, які вважаються важливими.

Бока зазначив, що гасло "Зробимо Європу знову великою" демонструє уявлення угорського президентства у Раді про те, що ЄС може діяти незалежно.

Міністр ухилився від відповіді на питання про схожість цього гасла з агітаційними заявами експрезидента США Дональда Трампа і зазначив, що фраза відповідає девізу попереднього президентства Угорщини в 2011 році "сильна Європа".

У вівторок угорський уряд офіційно представив програму президентства у Раді ЄС, яка матиме сім пріоритетів.Зокрема вони зосереджені на конкурентоспроможності, розвитку оборонної промисловості, угодах про партнерство з країнами, що не входять до ЄС, які стримують міграцію, "аграрній політиці, орієнтованій на фермерів", і майбутньому політики згуртованості. Особливою метою є розв'язання демографічних проблем (таких як скорочення населення).

Окремо Бока зазначив, що Угорщина прагне "об'єктивного і надійного" розширення, в якому хоче досягти прогресу з усіма балканськими кандидатами, а також бачить "ентузіазм щодо розширення" у "Східному тріо" України, Молдови та Грузії.

Бренд угорського головування, представлений на брифінгу, інтегрує прапори ЄС і Угорщини та кубик Рубика, відомий угорський винахід.

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомило, що Європейський союз і Україна хочуть розпочати переговори про членство у блоці до того, як Угорщина перейме головування в Раді ЄС 1 липня.

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