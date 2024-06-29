Державне бюро розслідувань розглянуло звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича і перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі ДБР.

У Бюро зазначили, що заяву Кротевича щодо можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянули.

Як повідомили в ДБР, за результатами опрацювання звернення Кротевича приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на цьому напрямку.

В Бюро пообіцяли перевірити всі обставини, які містяться у заяві представника "Азову".

Напередодні Кротевич повідомив, що отримав відповідь ДРБ, але не задоволений нею.

"Відповідь від ДБР отримав. Відповідю не задоволений. Далі вже робота адвокатів, вдячний всім? хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося", – написав він у соцмережі Х.

При цьому "азовець" не розкрив зміст відповіді.

Що відомо про скаргу Кротевича та звільнення Содоля

23 червня начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Джерело Суспільного у військовому керівництві повідомило, що заява написана на генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

За словами Кротевича, Содоль відповідальний за "втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів". Він додав, що генерал, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Юрія Содоля було призначено на посаду у лютому 2024 року замість Сергія Наєва.

24 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Кадрові перестановки у командуванні ЗСУ розпочалися після того, як Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського.