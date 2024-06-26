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WP дізналося зміст заяви Кротевича з "Азову" на генерала Содоля
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WP дізналося зміст заяви Кротевича з "Азову" на генерала Содоля

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Генерал Юрій Содоль
Генерал Юрій Содоль. Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook

Американська газета The Washington Post отримало текст скарги начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, яку той написав до Державного бюро розслідувань на екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це йдеться в матеріалі WP.

У своїй скарзі Кротевич звинуватив Содоля у численних помилках, починаючи з його ролі командира під час оборони Маріуполя у 2022 році.

"Хоча генерал Содоль не керував обороною міста і не провів жодної години в Маріуполі, йому було надано звання Героя України", — написав Кротевич.

Він зазначив, що Содоль не забезпечував бригаду "Азов" боєприпасами й не будував оборонні споруди міста перед наступом росіян.

У скарзі Кротевич пише, що був свідком ситуації, коли один з командирів у місті попросив у Содоля інструкцій, на що той відповів: "Нам кінецьУ тексті WP "We’re [screwed]"". Після цього генерал поклав слухавку.

У заяві також йдеться про те, що Содоль наказав "Азову" наступати без необхідних артилерійських боєприпасів, а коли йому навели аргументи, чому це неможливо, "проти командира ("Азова", — ред.) розпочали формальні розслідування", пише WP.

"Генерал Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших силових структур, що призвело до слабкої позиції на фронті та втрати значної частини території", — цитує газета скаргу Кротевича.

Що відомо про скаргу Кротевича та звільнення Содоля

23 червня начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Джерело Суспільного у військовому керівництві повідомило, що заява написана на генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

За словами Кротевича, Содоль відповідальний за "втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів". Він додав, що генерал, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Юрія Содоля було призначено на посаду у лютому 2024 року замість Сергія Наєва.

24 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Кадрові перестановки у командуванні ЗСУ розпочалися після того, як Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського.

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