Скарга Кротевича на генерала Содоля: начштабу "Азову" отримав відповідь від ДБР

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич отримав відповідь від Державного бюро розслідувань (ДБР) на свою скаргу на екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

У соцмережі X Кротевич зазначив, що відповідю не задоволений.

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося", — написав він.

Що відомо про скаргу Кротевича та звільнення Содоля

23 червня начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Джерело Суспільного у військовому керівництві повідомило, що заява написана на генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

За словами Кротевича, Содоль відповідальний за "втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів". Він додав, що генерал, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Юрія Содоля було призначено на посаду у лютому 2024 року замість Сергія Наєва.

24 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Кадрові перестановки у командуванні ЗСУ розпочалися після того, як Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського.