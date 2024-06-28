Закон про "іноагентів" фактично зупинив рух Грузії до ЄС — Єврорада

Ухвалення парламентом Грузії закону "Про прозорість іноземного впливу", так званого закону про "іноагентів" призвело до фактичного припинення її спроб приєднатися до блоку.

Про це йдеться у підсумках саміту ЄС.

Лідери країн ЄС зазначили, що цей закон є відступом від кроків, викладених у рекомендації Комісії щодо отримання статусу кандидата.

"Європейська Рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри, змінивши нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу", – йдеться у документі.

У Брюсселі закликали покласти край залякуванням, погрозам і фізичним нападам на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів у Грузії.

У Єврораді нагадали, що повага до цінностей і принципів, на яких заснований Євросоюз, є важливою для будь-якої країни, яка прагне стати членом.

Лідери ЄС закликали грузинську владу забезпечити, щоб парламентські вибори цієї осені були вільними і чесними. Єврорада також заохочує партнерів до суттєвого довгострокового і короткострокового спостереження за виборами.

"Європейська Рада підтверджує свою непохитну підтримку територіальної цілісності Грузії та солідарність з грузинським народом і готовність продовжувати підтримувати грузин на їхньому шляху до європейського майбутнього", — йдеться у документі.

24 червня високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, Рада МЗС обговорить ситуацію з Грузією через закон "Про прозорість іноземного впливу". Надалі можуть припинити фінансову підтримку, певні політичні контакти та навіть скасувати євроінтеграцію Грузії.

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

28 травня парламент Грузії остаточно затвердив закон "Про прозорість іноземного впливу", подолавши вето президентки країни.

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.