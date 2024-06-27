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Безпекова угода між ЄС і Україною, відключення світла та обстріл півдня. 855 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Безпекова угода між ЄС і Україною, відключення світла та обстріл півдня. 855 день війни. Онлайн

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Зеленський і Столтенберг
Президент Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом у Брюселі, 27 червня 2024. Офіс президента

28 червня — 855 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

У Росії заявили про збиття трьох дронів у Брянській області

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив, що три безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Трубчевським районом силами ППО Міністерства оборони РФ.

За його даними, постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень — Генштаб

Найгарячішими напрямками на фронті залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем українських захисників.

Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби армія Росії завдала по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) та 43 авіаційні удари (загалом російські військові скинули 56 керованих авіабомб), застосувала 458 дронів-камікадзе, здійснила 2863 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Радник Орбана розповів, чи надаватиме Угорщина військову допомогу Україні

Під час угорського головування в Раді ЄС з 1 липня перемовини між двома державами будуть активними та регулярними, однак Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.

Про це заявив політичний радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє кореспондентка Суспільного з Брюсселя.

"У питанні Європейського фонду миру… ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України. Тому що це угорська позиція протягом тривалого часу. Ми намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами, щоб вони хотіли долучитися. Але водночас, ми самі не хочемо бути залученими", — сказав чиновник.

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