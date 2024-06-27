Радник Орбана розповів, чи надаватиме Угорщина військову допомогу Україні

Під час угорського головування в Раді ЄС з 1 липня перемовини між двома державами будуть активними та регулярними, однак Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.

Про це заявив політичний радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє кореспондентка Суспільного з Брюсселя.

"У питанні Європейського фонду миру… ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України. Тому що це угорська позиція протягом тривалого часу. Ми намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами, щоб вони хотіли долучитися. Але водночас, ми самі не хочемо бути залученими", — сказав чиновник.