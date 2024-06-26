26 червня — 854 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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- ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу по Росії, повідомив голова комітету ПАРЄ з питань міграції Гончаренко.
- Армія РФ завдала ударів КАБами по Дергачах, є поранені.
- Двоє рятувальників отримали уламкові поранення через повторну російську атаку на Херсон близько 20:00. Вони гасили пожежу у гаражному кооперативі.
Данія виділить майже 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури у двох областях України
Міністерство закордонних справ Данії виділить 4,7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики на відновлення енергетичної інфраструктури в Миколаївській і Харківській областях України. Про це повідомило Міністерство енергетики України 26 червня.
За інформацією відомства, Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року. Нині загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду за два роки своєї роботи наразі складає понад 551 мільйон євро.
Польща та країни Балтії закликають ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю
Польща, Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від військових загроз та інших дій з боку Москви.
Лідери чотирьох країн підготували лист президенту ЄС, в якому детально описали масштаб і вартість проєкту. Його хочуть обговорити на саміті в Брюсселі 27 червня. Від країн ЄС просять надання політичної та фінансової підтримки.
У листі також йдеться про те, що лінія оборони може бути побудована в координації з НАТО та його військовими вимогами. Деякі чиновники ЄС оцінюють вартість будівництва цієї лінії оборони вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією та Білоруссю приблизно в 2,5 мільярда євро.
Повторні вибухи на Хмельниччині
На Хмельниччині знову чутно звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти.
У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.
Вибухи в Хмельницькому
У Хмельницькому пролунали вибухи, повідомили журналісти Суспільного.
Вибухи в Києві
У Києві пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряна тривога оголошена на всій території України.
Повторні вибухи на Хмельниччині
На Хмельниччині знову чутно звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти.
Вибухи на Хмельниччині
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільне Хмельницький.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
У США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві
Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу підтвердив смерть співробітника американського посольства в Києві. За його словами, дипломат помер природною смертю.
Раніше джерела видання УП повідомляли, що у столичному готелі Hilton 25 червня виявили тіло представника американського посольства в Україні.