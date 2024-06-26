Польща та країни Балтії закликають ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю

Польща, Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від військових загроз та інших дій з боку Москви.

Лідери чотирьох країн підготували лист президенту ЄС, в якому детально описали масштаб і вартість проєкту. Його хочуть обговорити на саміті в Брюсселі 27 червня. Від країн ЄС просять надання політичної та фінансової підтримки.

У листі також йдеться про те, що лінія оборони може бути побудована в координації з НАТО та його військовими вимогами. Деякі чиновники ЄС оцінюють вартість будівництва цієї лінії оборони вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією та Білоруссю приблизно в 2,5 мільярда євро.