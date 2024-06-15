Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Міністри оборони країн НАТО завершили зустріч для підготовки Вашингтонського саміту
НАТОУКРАЇНАМІНОБОРОНИВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітика

Міністри оборони країн НАТО завершили зустріч для підготовки Вашингтонського саміту

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зустріч міністрів оборони країн НАТО
Зустріч міністрів оборони країн НАТО для підготовки саміту у Вашингтоні. Генеральний штаб ЗСУ

Міністри оборони країн НАТО завершили дводенну зустріч для підготовки Вашингтонського саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у липні.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що міністри зокрема погодили план очолити координацію безпекової допомоги та підготовку для підтримки України.

Так, НАТО координуватиме підготовку та пожертвування обладнання: до цього залучено майже 700 військовослужбовців із країн Альянсу та країн-партнерів. Також Альянс сприятиме логістиці обладнання та забезпечуватиме підтримку довгострокового розвитку Збройних Сил України.

Крім того, під час зустрічі йшлося про майбутнє України в НАТО. Як зазначили у Генштабі, генеральний секретар Єнс Столтенберг наголосив на зусиллях членів Альянсу підвести Україну "якнайближче до членства в НАТО".

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Топ дня
артилерист Хартії, військовий
Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото Важливо
Зеленський
Перший день Глобального саміту миру у Швейцарії, НАТО погодили план підтримки України. 843 день війни. Онлайн Важливо
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії Важливо
Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії
"Якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б цієї війни". Повний виступ Зеленського на відкритті Саміту миру
Саміт миру стане стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами що воюють
Саміт миру стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють — президентка Швейцарії

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Столтенберг, НАТО
НАТО продовжить тренувати ЗСУ й надаватиме для цього все необхідне — Столтенберг
НАТО планує координувати постачання зброї для України — Умєров розповів деталі
НАТО планує координувати постачання зброї для України — Умєров розповів деталі
Єнс Столтенберг
Постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО — Столтенберг
Столтенберг
Столтенберг розповів про очікування від саміту НАТО
На початок