Міністри оборони країн НАТО завершили дводенну зустріч для підготовки Вашингтонського саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у липні.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що міністри зокрема погодили план очолити координацію безпекової допомоги та підготовку для підтримки України.

Так, НАТО координуватиме підготовку та пожертвування обладнання: до цього залучено майже 700 військовослужбовців із країн Альянсу та країн-партнерів. Також Альянс сприятиме логістиці обладнання та забезпечуватиме підтримку довгострокового розвитку Збройних Сил України.

Крім того, під час зустрічі йшлося про майбутнє України в НАТО. Як зазначили у Генштабі, генеральний секретар Єнс Столтенберг наголосив на зусиллях членів Альянсу підвести Україну "якнайближче до членства в НАТО".

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".