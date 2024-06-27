Чехія виділила майже €35 млн на свою ж ініціативу боєприпасів для України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна вклала 866 млн крон (34,7 млн євро) у власну ініціативу з постачання снарядів Україні.

Про таке повідомили České noviny та Radio Prague International, цитуючи, що мовив Фіала перед поїздкою на засідання Євроради.

Кошти, виділені чеським урядом, підуть на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.

"Чеська ініціатива також показує нам і була створена тому, що союз має певні недоліки у своїх можливостях і спроможностях, наприклад, у сфері виробничих потужностей в оборонній промисловості. Нам потрібно зосередитися на цьому, щоб наша допомога була більш ефективною", — додав прем'єр.

Перша партія боєприпасів для України у межах чеської ініціативи прибула на початку червня і складалася з десятків тисяч артснарядів калібром 155-мм. Партію профінансувала Німеччина.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого президент країни Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова сказала, що наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із яких уже виділили гроші. Мета проєкту зараз — доставити до кінця 2024 року 500 тисяч снарядів в Україну.