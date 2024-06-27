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Данія виділить майже 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури у двох областях України
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Данія виділить майже 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури у двох областях України

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Обʼєкт енергетичної інфраструктури, який атакувала Росія в Харкові
Чоловік проїжджає на велосипеді повз обʼєкт енергетичної інфраструктури, який атакувала Росія, Харків, 22 березня 2024. AP/Yevhen Titov

Міністерство закордонних справ Данії виділить 4,7 мільйонів ​​євро до Фонду підтримки енергетики на відновлення енергетичної інфраструктури в Миколаївській і Харківській областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України 26 червня.

За інформацією відомства, Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року.

Нині загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду за два роки своєї роботи наразі складає понад 551 мільйон євро.

Протягом останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія.

Фонд енергетичної підтримки України був створений за спільною ініціативою Галущенка та єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.

У зв'язку з дефіцитом електроенергії в Україні з травня почалися нові вимкнення електроенергії.

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