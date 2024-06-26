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Північна Македонія побудує найбільшу на Західних Балканах вітрову електростанцію
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Північна Македонія побудує найбільшу на Західних Балканах вітрову електростанцію

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Вітряки
Вітряки. pexels.com

Уряд Північної Македонії оголосив про проєкт на 500 мільйонів доларів з будівництва найбільшої вітрової електростанції в країні та Західних Балканах.

Про це повідомляє Associated Press.

Прем'єр-міністр Христіян Міцкоскі заявив, що проєкт значно підвищить енергетичну незалежність, а також іноземні інвестиції.

"Це буде найбільша інвестиція у відновлювані джерела енергії, яку ми коли-небудь мали", — сказав очільник уряду.

Вітряна електростанція, яку розташують на південному сході країни, буде однією з найбільших на Західних Балканах. Вона генеруватиме до 400 мегават відновлюваної енергії.

За проєктом будівництво розпочнеться на початку 2026 року. Після запуску вітрова електростанція планує виробляти електроенергію, достатню для забезпечення електроенергією понад 100 000 домогосподарств щорічно, уникаючи при цьому викидів понад 670 000 тонн вуглекислого газу на рік.

Всього буде встановлено 55 вітрових турбін, які мають забезпечувати близько 20% загального виробництва електроенергії в країні.

У заяві інвестора у відновлювану енергетику Alcazar Energy Partners йдеться, що з’єднання з Грецією, Болгарією, Сербією та Косово допоможе зменшити дефіцит енергії та підтримає перехід до відновлюваної енергії на Західних Балканах.

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