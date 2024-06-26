600 тисяч українців стоять у черзі на отримання житла — Шуляк

В Україні понад 600 тисяч людей стоїть у черзі на отримання квартири. При цьому право на поліпшення своїх житлових умов передбачено в Житловому кодексі України. Для вирішення цього питання потрібно переглянути все законодавче поле, яке формує житлову політику.

Про це під час брифінгу "Оновлення житлової політики як вимога Ukraine Facility" розповіла очільниця комітету Верховної ради з питань органів державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк.

"Сьогодні понад 600 тисяч наших громадян стоять у чергах на отримання житла. Вони стоять десятиріччями, але черга не рухається. На жаль, в Україні діє Житловий кодекс, прийнятий ще в 1983 році, і близько 90% прописаних у його нормі сьогодні не працюють. Щоб вирішити це і низку інших питань, нам потрібно переглянути все законодавче поле щодо того, як має формуватися житлова політика", — сказала нардепка.

Шуляк підкреслила, що повномасштабне вторгнення та євроінтеграційний процес, активна фаза якого розпочалася на тлі війни, лише загострили актуальність питань житлової політики.

"У нас в країні кожен третій громадянин має такий рівень доходів, який не дає можливості отримати власну домівку. З початком війни категорія людей, які залишилися без даху над головою, збільшилася. Тому питання формування актуальної житлової політики, забезпечення максимально рівного доступу до житла громадян, як ніколи на часі", — сказала вона.

Нардепка додала, що з ухваленням програми Ukraine Facility Україна взяла на себе зобов'язання розробити національну житлову стратегію та ухвалити відповідне законодавство.

За її словами, Мінвідновлення вже розробило законопроєкт, який запроваджує засади нової житлової політики. Вже відбулися перші публічні консультації, до яких були залучені представники органів місцевого самоврядування, представники внутрішньо переміщених осіб, ветеранської спільноти та низки інших соціальних груп.

"Звичайно, і перед Верховною радою зараз стоїть величезне завдання – нам потрібно ухвалити відповідну законодавчу рамку про основи житлової політики. Наступним кроком стане закон про соціальне житло. Звичайно, будемо ухвалювати відповідне законодавство і розробляти відповідні цифрові інструменти та створювати правове поле для того, щоб працювали ще і приватні інвестиції на ринку самого доступного житла для українців", — пояснила Шуляк.

25 червня повідомлялось, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділяє 400 мільйонів євро на пілотний проєкт з фінансування будівництва соціального житла в Україні.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.