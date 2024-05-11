Понад 57 тисяч українців отримали кошти від держави у межах програми "єВідновлення" на ремонт або придбання нового житла замість зруйнованого внаслідок бойових дій. Загальна сума виплачених компенсації перевищила 11 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зокрема на ремонт пошкодженого житла компенсації вже отримали більш як 54 тисяч українців на загальну суму 5,8 мільярда гривень.

Що стосується повністю зруйнованого житла, то заяв на отримання житлових сертифікатів подано понад 13,5 тисяч і половина заявників вже отримали їх, а майже 3 тисячі — успішно реалізували сертифікати, придбавши нові оселі. Загальна вартість придбаного житла скала 5,6 мільярда гривень.

При цьому найбільше заявок на компенсацію і пошкодженого, і знищеного житла надходить від жителів Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, а також Чернігівської та Херсонської областей.

У відомстві додали, що станом на сьогодні вже понад 3 тисяч компаній є партнерами "єВідновлення". Вони мають понад 5 тисяч торгових точок по всій Україні. Дві третини з них це ФОПи — маленькі локальні магазини та бізнеси, які не лише допомагають відновлювати житло, а й створюють робочі місця, наповнюють податками бюджет та підтримують економіку своїх громад.

Що відомо про програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

З травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.

Послугу "єВідновлення" розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

10 травня 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило у Дії послугу "єВідновлення". Українці можуть подати заяву на порталі та отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

12 травня 2023 року уряд визначив, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати українці, чиє житло отримало незначні пошкодження через повномасштабне вторгнення РФ, становить 200 тисяч гривень.