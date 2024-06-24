Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна незабаром отримає від ЄС транш у 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility — нардеп
МІНФІННБУУКРАЇНАЄСВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаПолітикаСвітПодії

Україна незабаром отримає від ЄС транш у 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility — нардеп

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку (НБУ) Андрій Пишний сьогодні, 24 червня, підписали програму з фінансування України з боку Євросоюзу Ukraine Facility.

Про це у Telegram повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, це була остання формальність, тому скоро Україна отримає 2,03 мільярда доларів США (1,9 млрд євро) траншу.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.

Топ дня
Урсула фон дер Ляєн
Президентка ЄК привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ в ЄС Важливо
Подовжувач, світло
Відключення світла: Укренерго збільшить обсяг обмежень 12:00 до 23:00 25 червня
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
Breaking News Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР
Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР Важливо
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'зниці і вилетів з Британії
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці і вилетів з Британії

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Росія
У Мінфіні закликали FATF внести Росію до "чорного" списку
Енергетики перевіряють трансформатор
Мінфін: Україна потребує 9,5 млрд доларів для фінансування першочергових потреб відновлення
Реструктуризація міжнародного боргу на $20 млрд
Україна поки не домовилась про реструктуризацію зовнішнього боргу на $20 млрд
Міністр фінансів України Сергій Марченко
МВФ наприкінці червня ухвалить рішення щодо надання Україні траншу у $2,2 млрд — Марченко
На початок