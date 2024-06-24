Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку (НБУ) Андрій Пишний сьогодні, 24 червня, підписали програму з фінансування України з боку Євросоюзу Ukraine Facility.

Про це у Telegram повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, це була остання формальність, тому скоро Україна отримає 2,03 мільярда доларів США (1,9 млрд євро) траншу.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.