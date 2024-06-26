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Веніславський: наразі електронних повісток бути не може
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Веніславський: наразі електронних повісток бути не може

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Станом на ранок 26 червня свої військово-облікові дані оновили 2 млн 370 тисяч громадян України. Водночас електронних повісток на цьому етапі бути не може — уряд і військове керівництво в цьому солідарні.

Про таке повідомив представник комітету Верховної ради з нацбезпеки оборони та розвідки Федір Веніславський під час пресконференції в "Медіацентрі Україна — Укрінформ", передає кореспондентка Суспільного.

Питання щодо можливості оформлення електронних повісток наразі не порушується. Це спільна позиція Міноборони, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Офісу президента та профільного комітету Ради.

"Коли в комітеті нацоборони та розвідки розглядався законопроєкт, ми дискутували протягом декількох місяців над усіма сенситивними питаннями. Одне з них — можливість або неможливість оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації. Було ухвалене консенсуальне рішення, що наразі це є передчасним", — сказав нардеп.

За словами Федора Веніславського, зараз також не обговорюють внесення змін до законів, які могли б передбачати оповіщення або оформлення електронних повісток.

Він також додав, що станом на ранок 26 червня, за інформацією від заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, оновили свої військово-облікові персональні дані 2 млн 370 тисяч громадян України. Більшість оновила їх через додаток "Резерв+", на другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК і СП.

Що влада говорить про е-повістки

Електронний військово-обліковий документ став доступним у застосунку "Резерв+". Про це вночі 18 червня повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

22 Черногоренко уточнила, що зараз розробники "Резерв+" не працюють над електронними повістками. Поки не буде прийняте відповідне законодавство, такий функціонал не створюватимуть.

Поняття "електронна повістка" на цей час в українському законодавстві не існує, пояснювали в ТЦК.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров кілька разів запевняв, що в застосунку "Дія" не планується відправляти повістки. Там не буде сервісів, які пов’язані з мобілізацією — у якому б форматі Рада не ухвалила нові законопроєкти.

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