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Базова підготовка чи відрахування? Кабмін ухвалив постанову для студентів
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Базова підготовка чи відрахування? Кабмін ухвалив постанову для студентів

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Якщо студенти-хлопці, придатні до військової служби, відмовляться проходити базову підготовку, їх можна буде відрахувати з навчального закладу.

Про це йдеться в постанові Кабміну №734, до якого додається Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти", — написано в документі уряду.

Фінансування базової загальновійськової підготовки у ЗВО буде коштом державного, місцевих бюджетів.

Про базову військову підготовку

Поняття базова військова служба (БВС) ввели за новим Законом про мобілізацію, що набув чинності з 18 травня. Базова служба замінить строкову. Період її проходження можна обрати самостійно, але це має статися до того, як людині виповниться 25 років. На час дії воєнного стану БВС триватиме три місяці — місяць базової загальновійськової підготовки, два місяці фахової. Відстрочку отримають ті, хто продовжує навчання в університетах, коледжах тощо, або непридатні за станом здоровʼя. Документи про відтермінування служби необхідно буде подавати до ТЦК та СП 1 жовтня щороку до 24 років.

Також чоловіки, які навчаються у вишах, у закладах фахової освіти та військових закладах мають пройти базову військову підготовку (БВП). Такі курси в цих закладах впровадять з 1 вересня 2025 року. Фактично це військова кафедра, але тепер обовʼязкова для всіх студентів. Студентки можуть проходити базову військову підготовку за бажанням.

Ті, хто не пройшов БВП не зможуть отримати роботу на державній службі, або працювати в прокуратурі, поліції, органах місцевого самоврядування.

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