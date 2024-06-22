У Міноборони розповіли, чи працюють зараз над електронними повістками

Робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється. Поки не буде прийняте відповідне законодавство, такого функціоналу розроблятися не буде.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю NV.

Посадовиця пояснила, що наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує.

“В застосунку Резерв+ немає такого функціоналу. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється”, — сказала заступниця міністра.

Відповідаючи на запитання, чи можуть з’явитися електронні повісти, які надсилатимуться поштою чи іншим чином, Черногоренко сказала, що поки не буде прийняте відповідне законодавство, такого функціоналу розроблятися не буде. І зараз не ведеться робота з такої розробки.

За її словами, ідея електронних повісток є можливою виключно, якщо від моменту ідеї до моменту прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури, якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу — Міністерством оборони, профільним заступником, Генеральним штабом, Верховною радою, профільним комітетом.

“Якщо буде прийняте відповідне законодавство, буде здійснене відповідне доручення, ми з командою візьмемо це в роботу, проаналізуємо цю можливість технічно і надамо відповідь, яким чином і в які строки ми можемо це зробити. Зараз поки що немає навіть предмета такої розмови, немає жодного положення в чинному законодавстві”, — сказала посадовиця.

Електронний військово-обліковий документ став доступним у застосунку "Резерв+". Про це вночі 18 червня повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.