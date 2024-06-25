Петиція про позбавлення нардепа Тищенка повноважень набрала необхідні голоси

За один день петиція на сайті Верховної ради про позбавлення народного депутата України Миколи Тищенка повноважень у ВРУ набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на вечір 25 червня під петицією вже 25 479 підписів.

Петицію зареєстрували "у зв'язку з його [Тищенка] аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень".

Автор петиції Андрій Шевердєєв стверджує, що Тищенко "істотно шкодить" роботі українського парламенту.

Проте перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Сергій Євтушок в коментарі "Радіо Свобода" заявив, що зараз позбавити Тищенка депутатських повноважень неможливо, оскільки нардепа обирали за одномандатним виборчим округом. Відкликати депутата можна у випадку смерті, якщо він сам напише заяву або якщо він би був обраний за багатомандатним округом і написав би заяву про вихід із фракції.

Київський Печерський районний суд 25 червня, обрав запобіжний захід Тищенку — цілодобовий домашній арешт протягом наступних 60 діб.

Що цьому передувало

За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це зранку 25 червня повідомили в ДБР.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео зняте у Дніпрі, на якому видно як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили Суспільному у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному — Дмитро Павлов, який проходив службу у спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Згодом у telegram-каналі спецпідрозділу Kraken опублікували допис та підтвердили, що чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.

У Facebook народного депутата Миколи Тищенка з’явилася публікація, в якій стверджується, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

"Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", — написав він.

В поліції зазначили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Тищенко про начебто причетність Павлова до ботоферм

21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрим засідання сесії Верховної ради, під час якого запитв у Миколи Тищенка про інцидент у Дніпрі 20 червня.

"Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського", — відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження.

При цьому він заперечив, що має охорону.