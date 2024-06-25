Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР

За матеріалами ДБР Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Про це зранку 25 червня повідомили в ДБР.

"20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео зняте у Дніпрі, на якому видно як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили Суспільному у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному — Дмитро Павлов, який проходив службу у спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Згодом у telegram-каналі спецпідрозділу Kraken опублікували допис та підтвердили, що чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.

У Facebook народного депутата Миколи Тищенка з’явилася публікація, в якій стверджується, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

"Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", — написав він.

В поліції зазначили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Тищенко про начебто причетність Павлова до ботоферм

21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрім засідання сесії Верховної Ради, під час якого задав питання Миколі Тищенку щодо інциденту в Дніпрі 20 червня.

"Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського", — відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження.

При цьому він заперечив, що має охорону.