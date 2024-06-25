На сайті Верховної ради України з'явилась петиція із закликом позбавити повноважень нардепа Микулу Тищенка. Автор петиції наголошує на "аморальному поводженні, рейдерстві, рекеті" й зловживанні службовим становищем.

Петиція оприлюднена на сайті парламенту 24 червня.

Автор петиції Андрій Шевердєєв зазначає, що Тищенко "істотно шкодить" роботі українського парламенту.

"Епоха тяжких випробувань для нашої країни, на жаль, не сприяє повазі до згаданих принципів. Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу", — йдеться у документі.

Також підкреслюється, що ця ініціатива українців "вимагає негайного розгляду".

"Інформуємо вас про систематичні порушення, які вчиняє депутат. Дії зазначеного депутата завдають шкоди іміджу нашої країни. Акцентуємо увагу на необхідності позбавлення його повноважень", — йдеться у петиції.

Наразі петиція набрала 19 741 голос із 25 000 необхідних для початку її розгляду.

Що цьому передувало

За матеріалами ДБР Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це зранку 25 червня повідомили в ДБР.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео зняте у Дніпрі, на якому видно як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили Суспільному у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному — Дмитро Павлов, який проходив службу у спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Згодом у telegram-каналі спецпідрозділу Kraken опублікували допис та підтвердили, що чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.

У Facebook народного депутата Миколи Тищенка з’явилася публікація, в якій стверджується, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

"Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", — написав він.

В поліції зазначили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Тищенко про начебто причетність Павлова до ботоферм

21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрім засідання сесії Верховної Ради, під час якого задав питання Миколі Тищенку щодо інциденту в Дніпрі 20 червня.

"Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського", — відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження.

При цьому він заперечив, що має охорону.