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Майже 2300 "шахедів" випустила РФ по Україні з початку року
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Майже 2300 "шахедів" випустила РФ по Україні з початку року

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Шахед РФ
Безпілотник іранського виробництва Shahed-136. Фото: Мілітарний

З 1 січня 2024 року армія Росії запустила 2277 ударних БпЛА Shahed по території України. Українська протиповітряна оборона збила 1953 "шахеди", це приблизно 86% від загальної кількості.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Таких результатів вдалося досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння", — наголосив Олещук.

Понад 80% збитих "шахедів" — це робота мобільних вогневих груп, які створили в Повітряних силах з початку повномасштабного вторгнення Росії, це була вимога часу, пояснив командир.

ППО, зокрема мобільним групам, збивати дрони допомагають стрілецька зброя, зенітні гармати, модифіковані переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності.

У листопаді 2023 року супутникові зображення свідчили про будівництво в Росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе.

31 грудня 2023 року тодішній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від вересня 2022 року Росія випустила по Україні близько 3800 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили близько трьох тисяч російських безпілотників.

У травні The Wall Street Journal писав, що Росія побудує завод у зоні "Алабуга" в Татарстані, де, спираючись на китайські компоненти та іранські технології, вироблятимуть 6000 "шахедів" на рік.

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