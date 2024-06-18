Німецькі компанії постачають росіянам матеріали для "шахедів" — Слідство.Інфо

Росії досі, на третьому році війни і під санкціями Заходу, вдається отримувати європейські матеріали, в тому числі для виготовлення "шахедів". Зокрема від співпраці з РФ не відмовилися деякі німецькі компанії.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Російські "шахеди" виробляють на підприємствах в "Алабузі" — вільній економічній зоні в Росії, яка розташована в Татарстані. Саме там підприємства РФ використовують іранські технології для власного виробництва безпілотників.

На початку цього року хакери зламали поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких розміщувався масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії. Там містилась інформація і про "Алабугу". Витоків з "Алабуги" було декілька.

Завдяки витоку стало зрозуміло, що росіяни у листуванні та інших документах використовували шифровані назви: безпілотники називали "моторними човнами", а вибухівку — "бамперами". А дрони Shahed-136, які в Росії маркують як "Герань-2", за документами проходять як "моторний човен Dolphin 632".

Журналісти подивились документи цього витоку. У ньому, окрім реальних схем безпілотників, є презентація під назвою "Проект производства лодок". Там вказано, скільки матеріалів потрібно для виготовлення кожного виробу.

А також перелічені потенційні постачальники цих матеріалів. Інформація на слайдах стосується найпізніше квітня 2023 року.

ТОВ "Композит-Изделия" заявлена у презентації як постачальник епоксидного сполучного. Це композитні матеріали, які завдяки своїй легкій вазі, міцності та гладкій поверхні є ідеальним матеріалом для виготовлення багатьох деталей в авіабудуванні.

"Слідство.Інфо" перевірило митні дані компаній, які заявлені, як постачальники компонентів для "шахедів". У більшості випадків основними закордонними партнерами цих компаній є фірми з Китаю, Південної Кореї та Туреччини. Але є і декілька компаній з Німеччини.

Зокрема, за митними даними "Композит Изделия" закуповує епоксидну смолу двох німецьких компаній — R&G Faserverbundwerkstoffe та Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. Вони постачали епоксидну смолу до Росії вже у розпал війни — у 2022 та 2023 роках.

"Можна припустити, що компанії не знали про співпрацю "Композит Изделия" з "Алабугою" з різних причин. Або вони не бачили витоку, або їм про це не повідомляли, або вони не питали. Проте компанії могли перевірити російського контрагента і побачити зв’язок з російським військово-промисловим комплексом", — пише "Слідство.Інфо".

Власниками ТОВ "Композит-Изделия" є родина Хлєбнікових — брати Ніколай та Єгор. Донедавна серед співзасновників компанії також був їх батько Володимир.

Сама компанія почала свою діяльність як частина російської державної холдингової компанії "Композит", яка входила до структури "Роснано", яка працює з російськими "нанотехнологіями". Очолює "Роснано" колишній заступник голови військово-промислової комісії Сергій Куліков.

Хлєбніков-старший, ще донедавна один з співвласників "Композит Изделия" довгий час працював у держконцерні "Росенергоатом", а в середині 2000-х очолив російську енергетичну компанію ВАТ "ОГК-1".

З початку 2010-х працював заступником директора, а потім гендиректором ХК "Композит", одним із проєктів якої був завод композитних матеріалів "Алабуга-Волокно" в технологічному парку "Алабуга". Нині "Алабуга-Волокно" входить у структуру дочірньої компанії "Росатома" Umatex. Umatex під санкціями США, Великої Британії та України.

Ще в 2013 році Хлєбніков заявляв, що основну роботу холдингу дають замовлення Міноборони РФ.

За даними російських реєстрів, Володимир Хлєбніков залишається гендиректором "Композита". А його діти — Єгор та Ніколай — бенефіціарами ТОВ "Композит изделия", з якою, схоже, торгують німці.

"Якщо уважніше придивитись до німецьких компаній, то Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. за митними даними торгує практично виключно з Росією, за винятком декількох поставок, і впродовж усього минулого року постачала продукцію російській компанії "Композит Изделия", — пише "Слідство.Інфо".

Директором Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg є Юрген Ґоттл — місцевий депутат політичної партії Freie Wähler Königsbrunn. Партія вважає деякі санкції проти Росії сумнівними з огляду на енергетичну кризу, а припинення вогню "першим і найважливішим кроком на шляху до миру".

Журналісти зазначають, що інша німецька компанія R$G Faserverbundwerkstoffe у 2023 році схоже поставила майже 8,5 тис. кг епоксидного сполучного на суму близько $80 тис. З нього можна зробити 337 безпілотників, адже на один безпілотник, за інформацією з витоку "Алабуги", необхідно 25 кілограмів цієї речовини. Так, цього все одно значно менше, ніж постачання компанії німецького політика. Але R$G Faserverbundwerkstoffe відзначились іншим.

За даними "Слідства.Інфо", у період, коли ця німецька компанія постачала епоксидну смолу Росії, вона постачала цю ж епоксидну смолу українським виробникам дронів.

У R$G Faserverbundwerkstoffe заперечують співпрацю з ТОВ "Композит изделия" і підтвердили ділові відносини з українськими компаніями.

"Ми не можемо надати більш детальну інформацію, частково з міркувань захисту даних, і частково через угоди про конфіденційність", — відповіли в компанії на запит.

"Журналісти перевірили свої дані у декількох митних базах та джерелах, щоб переконатись, що помилки немає. І надіслали ці скриншоти німецькому виробнику. R$G Faserverbundwerkstoffe відповіли, що все одно не співпрацювали з російськими компаніями і поважають ембарго проти Росії", — зазначили у Слідстві.Інфо.

Водночас, як зазначається, що можна побачити продукцію німецької компанії у російських дистриб'юторів, а митні дані, на які спираються журналісти, свідчать про постачання до Росії.

Компанія Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. не відповіла на запит журналістів. Не вдалося отримати коментар і в росіян.

"Слідство.Інфо" зазначає, що продукція, яку постачають німці, поки що не є підсанкційною, і всі цим користуються. Епоксидна смола може використовуватись як у цивільному виробництві, так і у військовому. Як і більшість іншої продукції. Але якщо російська компанія, з якою укладають договір, працює або колись працювала з військовими, то вона може досі діяти в інтересах російського ВПК.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що у Росії завод безпілотників в спеціальній економічній зоні “Алабуга” в Татарстані планує випускати 6000 ударних безпілотників типу Shahed на рік. Завод використовує іранські технології. Наприкінці квітня завод випередив графік, поставивши російській армії 4500 безпілотників. Також в Алабузі випускають розвідувальні дрони "Альбатрос", до виробництва яких залучені студентки з Африки.