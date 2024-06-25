Голова МЗС Естонії: "Ми не можемо мати сірих зон навколо ЄС"

У Європейському Союзі вітають початок офіційних переговорів із Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС. На важливості, щоб навколо Європейського Союзу не було сірих зон, наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Про це Цахкна заявив журналістам перед початком засідання у Люксембурзі, передає кореспондентка Суспільного.

"Сьогодні дуже важливий день... Ми починаємо офіційні переговори з Україною та Молдовою. І процес розширення для нас є стратегічною і природною частиною екзистенціального питання, тому що ми не можемо мати сірих зон навколо Європейського Союзу. І також дуже важливо, що ми продовжуємо процес розширення в напрямку Західних Балкан", — сказав Цахкна.

Своєю чергою державний секретар Іспанії у справах Європейського Союзу Фернандо Сампедро Маркос наголосив, що його країна "усім серцем і душею за" вступ України до ЄС.

За його словами, це початок шляху, який потребуватиме зусиль і реформ.

"Ми показали, що Україна та Молдова доклали величезних зусиль за дуже складних обставин протягом останніх місяців, і сьогодні Рада визнає ці зусилля, і ми починаємо ці переговори, які мають тривати і надалі. Ми продовжуватимемо підтримувати ці країни. І Іспанія усім серцем і душею за, ми є великими прихильниками процесу вступу. Це процес, заснований на заслугах", — сказав іспанський посадовець.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.