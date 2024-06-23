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Запуск супутника у Китаї: частина ракети впала біля житлового району
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Запуск супутника у Китаї: частина ракети впала біля житлового району

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Частина китайської ракети впала у населеному районі
Ракета Long March-2C з астрономічним супутником, спільно розробленим Китаєм і Францією, стартує з Центру запуску супутників Січан 22 червня 2024 року. Getty Images

Перший ступінь ракети-носія впав поблизу населеного пункту у Китаї вночі 22 червня та вибухнув незабаром після старту.

Про це повідомляє India Today.

Зазначається, що інцидент стався під час заупску спільної китайсько-французької місії SVOM для вивчення спалахів гамма-випромінювання.

Падіння частини ракети викликало паніку серед населення округу Гідінг префектури Цяньдоннань у провінції Гуйчжоу. На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як люди у Гуйчжоу біжать до укриття. Водночас про постраждалих не повідомляється.

При цьому, як пише India Today, у ракеті Long March 2C використовується гіперголічна суміш тетраоксиду азоту та несиметричного диметилгідразину (UDMH), які є токсичними для людини.

Влада Китаю водночас оголосила місію успішною, заявивши, що супутник досяг орбіти.

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