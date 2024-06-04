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Китайський зонд Chang'e-6 повертається з темного боку Місяця
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Китайський зонд Chang'e-6 повертається з темного боку Місяця

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Зонд Чан'е-6 (Chang'e-6) повертається в Китай з темного боку Місяця
Місячний зонд "Чан'е-6" і комбінована ракета-носій Long March-5 стоять на стартовому майданчику на космодромі Веньчан у провінції Хайнань, Китай, 3 травня 2024 року. REUTERS/Eduardo Baptista

Перша місія зі збору каміння та ґрунту зі зворотного боку Місяця розпочинає зворотний шлях. Китайський космічний апарат Chang'e-6 злетів з супутника Землі.

Про це повідомило Китайське державне космічне управління.

"Китайський спусковий апарат Chang'e-6 відокремився від посадкового модуля і стартував з басейну Південний полюс — Ейткен на Місяці о 7:38 ранку за пекінським часом 4 червня. Він несе місячні зразки, зібрані протягом останніх двох днів. Приблизно через шість хвилин він вийшов на задану орбіту і почне кілька орбітальних маневрів на наступному етапі процесу", — ідеться в повідомлення китайських спостерігачів.

Як пише BBC, приземлення зі зразками заплановане приблизно на 25 червня в пустелях Внутрішньої Монголії (регіон у Китаї).

Китай є єдиною країною, яка здійснила посадку на зворотному боці Місяця. Цей бік Місяця називають темним, тому що його не видно з Землі. Сторона має товстішу, старішу кору з більшою кількістю кратерів, яка менше вкрита давніми лавовими потоками, ніж ближній бік. Через велику відстань і складний рельєф цю сторону важко досліджувати.

Зонд Chang'e-6 стартував 3 травня на китайській ракеті Long March 5 із центру запуску супутників Wenchang на південному острові Хайнань. Це перша у світі місія зі збору каміння та ґрунту зі зворотного боку Місяця.

Апарат 2 червня вночі здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця у басейні Південного полюса — Ейткен.

Раніше цього року японський посадковий модуль SLIM торкнувся Місяця в січні, а наступного місяця на супутник став посадковий модуль американського стартапу Intuitive Machines.

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