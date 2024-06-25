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Грузію запросили на саміт НАТО у Вашингтоні попри закон про "іноагентів"
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Грузію запросили на саміт НАТО у Вашингтоні попри закон про "іноагентів"

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Держдеп США
Держдеп США. Getty Images

Грузія отримала запрошення взяти участь у партнерських заходах на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, попри ухвалення закону про "іноземних агентів".

Про це на пресконференції повідомив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, повідомляє Radio Liberty.

Зазначається, що запрошення надійшло попри ухвалення 3 червня в Грузії розкритикованого закону про "іноземних агентів".

О'Браєн засудив законопроєкт керівної партії "Грузинська мрія", який деякі опоненти називають "російським законом".

"Насильство проти опозиціонерів, насильство проти громадянського суспільства, московський закон про іноземних агентів, і очевидне рішення віддати новий порт китайській компанії несумісні з бажанням приєднатися до міжнародних організацій, заснованих США і ЄС", — представник Держдепу.

Водночас О'Браєн заявив, що грузинський народ хоче інтеграції в ЄС і НАТО.

"Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що шлях, яким вони йдуть, і риторика, яку вони використовують щодо Заходу, несумісні з тим, чого хочуть 80 відсотків громадян Грузії. Ми намагаємося якомога чіткіше пояснити, що є спосіб відступити від шляху, який вони обрали", — сказав він

Усі країни-партнери НАТО були запрошені на саміт НАТО 9-11 липня у Вашингтоні, сказав помічник Держсекретаря, додавши, що ключовими пріоритетами саміту є "зміцнення альянсу, партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні та успіх України".

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

28 травня парламент Грузії остаточно затвердив закон "Про прозорість іноземного впливу", подолавши вето президентки країни.

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

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