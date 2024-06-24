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Дуда: війна РФ проти України впливає на польсько-китайські торговельні відносини
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Дуда: війна РФ проти України впливає на польсько-китайські торговельні відносини

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Дуда і Сі Цзіньпін
Президент Польщі Анджей Дуда та лідер Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні, Китай, 24 червня 2024 року. Канцелярія президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого офіційного візиту до Китаю заявив, що війна Росії проти України заважає торговельним відносинам Варшави та Пекіна й перешкоджає реалізації ідеї "Один пояс, один шлях""Один пояс, один шлях" — ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Наразі Китай залучив 138 країн та 30 міжнародних організацій до ініціативи Пояс і Шлях. До інфраструктурних проєктів належать порти, залізниці, автомобільні дороги, електростанції, авіація та телекомунікації.

Про це йдеться в пресрелізі Канцелярії президента Польщі.

"Ми дуже стурбовані війною, яку Росія веде проти України, тому що вона також заважає взаємним торговельним відносинам і перешкоджає реалізації ідеї «Один пояс, один шлях». Ми сподіваємося, що ця війна якнайшвидше завершиться справедливим миром", — наголосив Дуда.

У межах візиту Дуда мав розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Леєм.

Глава Польщі також висловив надію на збільшення експорту польських товарів до Китаю та вирівнювання торгового балансу між країнами. У 2023 році Польща імпортувала з Китаю товарів на 47,4 млрд євро, що становить 13,9% від загального імпорту. А до Китаю відправили товарів на значно меншу суму — близько 3,7 млрд євро.

Дуда висловив надію на зміцнення польсько-китайських відносин. Він нагадав, що на початку 2025 року його країна головуватиме в Раді ЄС, і запросив Сі Цзіньпіна в Польщу в цей період.

Польща та Китай підписали низку двосторонніх угод:

  • угода про сприяння двосторонньому співробітництву в галузі торгівлі;
  • меморандум про взаєморозуміння для сприяння двосторонньому інвестиційному співробітництву;
  • меморандум про взаєморозуміння щодо робочого плану зонування та регіоналізації щодо високопатогенного пташиного грипу.

Президент Польщі Анджей Дуда 22 червня прибув з офіційним візитом до Китаю. Основні теми його розмов з китайськими високопосадовцями — безпека та економічні питання, зокрема торгівля.

"Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном", — повідомив Дуда.

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