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Китай і Європейський Союз погодилися провести переговори щодо тарифів на електромобілі
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Китай і Європейський Союз погодилися провести переговори щодо тарифів на електромобілі

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Електрокар
Електромобіль зарядається на вулиці. Getty Images

Китай і Європейський Союз домовилися почати переговори щодо планів блоку запровадити мита на електромобілі, імпортовані з Китаю.

Міністр торгівлі Китаю Ван Вентао та комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс виступили під час відеоконференції в суботу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерство торгівлі в Пекіні

Сторони погодилися почати переговори, йдеться в повідомленні без наведення подробиць.

Минулого тижня ЄС оголосив про плани запровадити податки до 48% на електромобілі, що поставляються з Китаю, що посилило торгову напругу з цією азійською країною. Блок розпочав низку розслідувань щодо Китаю, посилаючись на несправедливу торговельну практику, таку як великі державні субсидії, що спонукало Пекін відповісти у відповідь ескалацією кампанії погроз, націлених на європейські товари.

Переговори відбулися під час візиту віце-канцлера Німеччини Роберта Хабека до Китаю. Раніше в суботу Хабек зустрівся з Вангом і підтвердив готовність Європи вести дискусії щодо тарифів.

"Зараз потрібно бути дуже обережним, це перший крок, і буде потрібно багато інших. Але принаймні це перший крок, який раніше був неможливий. Ось чому сьогоднішній вечір – хороший вечір, якщо ми хочемо спробувати зберегти рівні умови гри та уникнути тарифної війни", — сказав Хабек журналістам у Шанхаї після домовленості про початок переговорів.

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