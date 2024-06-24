За травень цього року ЗСУ зафіксували 715 випадків, коли росіяни застосовували боєприпаси з умістом небезпечних хімічних речовин. Це на 271 випадок більше, ніж за квітень.

Про це повідомило командування Сил підтримки ЗСУ.

Здебільшого росіяни скидали хімічні речовини з гранатами К-51 та РГ-ВО з дронів.

Переважно використовують CS (2-Хлоробензальмалононітрил). Це іритант сльозогінної дії, його застосовує поліція проти порушників на демонстраціях. Його використання під час воєнних дій неприпустимо відповідно до пункту 5 статті ІІ Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 року.

Всього за період з 15 лютого 2023 року по 24 травня ЗСУ зафіксували 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин з боку РФ.

За цей же період українські військові 1385 разів зверталися до медичних закладів із симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості. Лише у травні таких звернень було 215.

Що відомо про використання Росією хімічної зброї проти України

2 травня Держдепартамент США звинуватив Росію у використанні забороненої хімічної зброї проти України. Ішлося про хлорпікрин — сльозогінний та задушливий газ, який активно застосовувався під час Першої світової війни.

У лютому Генштаб ЗСУ стверджував, що Росія з початку повномасштабного вторгнення 815 разів застосовувала боєприпаси, начинені хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року — 229 випадків.

За квітень ЗСУ зафіксували 444 випадки, коли російські війська застосовували боєприпаси з умістом небезпечних хімічних речовин. Це на 71 разів більше, ніж за березень.