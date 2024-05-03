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У квітні росіяни частіше застосовували хімічні речовини на фронті — Сили підтримки ЗСУ
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У квітні росіяни частіше застосовували хімічні речовини на фронті — Сили підтримки ЗСУ

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Ручна граната армії РФ, хімічна зброя, хімзброя російська армія
Ручна граната армії РФ. Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ / Facebook

За квітень ЗСУ зафіксували 444 випадки, коли російські війська застосовували боєприпаси з умістом небезпечних хімічних речовин. Це на 71 разів більше, ніж за попередній місяць.

Про це пише командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Здебільшого їх доставляють на дронах, з БпЛА скидають гранати типу К-51.

"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни", — зауважили в командуванні.

2 травня Держдепартамент США звинуватив Росію у використанні забороненої хімічної зброї проти України. Ішлося про хлорпікрин — сльозогінний та задушливий газ, який активно застосовувався під час Першої світової війни.

У лютому Генштаб ЗСУ стверджував, що Росія з початку повномасштабного вторгнення 815 разів застосовувала боєприпаси, начинені хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року — 229 випадків.

У розслідуванні The Telegraph за квітень ідеться, що російські війська систематично проводять кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових.

За словами командира української розвідгрупи біля Часового Яру, російська армія використовує хімічну зброю, щоб викликати паніку в бійців ЗСУ та змусити їх вийти з укріплень, що дає можливість для подальшого ураження звичайною зброєю.

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