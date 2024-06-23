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ЗСУ отримають першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи до кінця місяця — Міноборони Чехії
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ЗСУ отримають першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи до кінця місяця — Міноборони Чехії

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Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. AP Photo/Petr David Josek

Сили оборони України отримають першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи до кінця червня.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в ефірі телеканалу CNN Prima NEWS.

Чернохова також не підтвердила слова ексміністра оборони Чехії та депутата Любомира Метнара про те, що боєприпаси для України від Чехії нібито будуть частково неякісними.

За словами чинної глави Міноборони країни, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ їх отримає.

"З одних країн боєприпаси якісніші, з деяких менш. З іншого боку, їх так мало в світі, що ми повинні сприймати їх такими, якими вони є", — додала водночас міністерка.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

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