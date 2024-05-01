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США звинуватили РФ у використанні забороненої хімічної зброї в Україні
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США звинуватили РФ у використанні забороненої хімічної зброї в Україні

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Капітолій США у Вашингтоні освітлений ввечері, 9 лютого 2024 року. AP/J. Scott Applewhite

Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні забороненої хімічної зброї проти України.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США про запровадження нових санкцій щодо Росії.

Санкції запровадили, як йдеться у повідомленні, для того, щоб збільшити для Росії витрати, пов'язані із зовнішньою агресією та внутрішніми репресіями.

Держдеп звинувачує російську армію у використанні хлорпікрину — сльозогінного та задушливого газу, який активно застосовувався під час Першої світової війни. Його використання у війні заборонено відповідно до Конвенції про хімічну зброю.

"США визнав, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї", — йдеться у повідомленні.

Раніше про застосування російськими воїнами хлорпікрину заявляли українські військові. Росія, своєю чергою, звинувачувала у використанні хлорпікрину ЗСУ. Наразі Міноборони РФ не відреагувало на заяву Держдепу.

До нового санкційного списку Мінфіну США внесли понад 200 фізичних осіб та компаній. Ще проти 80 компаній та осіб запровадив санкції безпосередньо Держдеп. До нього потрапили війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, а також два науково-дослідницькі інституту, які, як стверджується, мають відношення до розробки хімічної та біологічної зброї.

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