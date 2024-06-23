Станом на 19:00 23 червня кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту збільшилась до 96. Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Яка ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку ситуація напружена — відбулось дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої у двох локаціях, біля Синьківки і Стельмахівки, ще продовжуються.

На Лиманському напрямку, у Серебрянському лісі та біля Макіївки, точаться три боєзіткнення. Ще чотири російські атаки сьогодні вже відбито.

Підтверджені сумарні втрати армії РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька росіян потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобіля та 79 ворожих БпЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено.

На Сіверському напрямку пообіді росіяни скинули по дві авіабомби в райони Серебрянки та Спірного.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб РФ покращити тактичне положення зросла до п’яти. Атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. Ще 29 атак на напрямку вже завершились. Російське військо зазнає втрат у живій силі: безповоротні — 137, санітарні – 154. Також, близько півдесятка російських військових здалися в полон. Окрім того, українські воїни знищили три танки та ще стільки ж — пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Всі російські атаки зупинено. Також росіяни завдали авіаударів – били КАБами у райони Курахівської ТЕС, самого Курахового і Красногорівки, а некерованими авіаракетами – біля Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку успішно відбито п’ять спроб росіян витіснити військових ЗСУ з позицій на лівобережжі річки Дніпро.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.