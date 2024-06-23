У застосунку "Резерв+" з'явився QR-код

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явився QR-код, який прирівнюється до паперових військово-облікових документів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За його словами, QR-код має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Також у застосунку можна згенерувати електронну версію військово-облікового документа, яку також можна буде пред'явити прикордонникам на контрольно-пропускних пунктах при виїзді з України.

"Крім того, у "Резерв+" відтепер доступна функція виправлення даних онлайн", — сказав Лазуткін.

Він пояснив, що йдеться про тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображається у реєстрі "Оберіг".

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;

після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;

після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.

якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;

після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.